É só ciúmes? Carina Frias e Lisa Schincariol puxam Carolina Braga para 'atacar' Luís Gonçalves

No Big Brother, Luís Gonçalves considera que Carina Frias e Lisa Schincariol estão com ciúmes da sua aproximação a Carolina Braga. Ao contrário, as duas acham que o ex-fuzileiro tem ciúmes de Manuel Rodrigues.

No Especial desta quinta-feira (19), no confessionário, Carolina Braga e Manuel Rodrigues veem as imagens desta conversa. A jovem de Cascais concorda com o ex-fuzileiro quando diz que não devem envolvê-la nos conflitos que têm e vai mais longe: «Eu acho que eu e o Luís sempre soubemos o que esperar um do outro».

Já Manuel Rodrigues considera que o facto de não se dar com Luís e estar muito próximo de Carina poder influenciar o afastamento entre os dois concorrentes.

