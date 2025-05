«É um amor proibido»: Igor Rodríguez assume carinho especial por Lisa Schincariol

Depois da noite de cinema, Igor Rodríguez e Renata Reis falavam no jardim quando o madeirense confidenciou que tem «um carinho especial» por Lisa Schincariol.

«Não digas que no início não havia interesse (pela Lisa). Eu não tive um colapso no meu sofá a ver televisão…», afirmou Renata Reis. «Havia… mas como é que viste isso?», questionou Igor. «Tu falaste no confessionário e tudo a falar sobre isso… Passa tudo Igor. Mas vai ter de ser um amor proibido, vais ter de esquecer...», brincou Renata Reis

«Pode ser que lá fora resulte. Eu vou com ela à Madeira», acrescentou a convidada do Big Brother.

