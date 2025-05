«É uma luta entre a razão e o coração»: Lisa Schincariol desabafa sobre Nuno Brito

No Especial, Lisa Schincariol acabou por falar com Cláudio Ramos sobre a relação com Nuno Brito. «Isto é uma luta entre a razão e o coração. Há comportamentos do Nuno com os quais não me identifico, mas faço questão de o defender porque ele nunca me tratou mal. Acho que não tenho de ser crucificada por o defender...», explicou.

A concorrente foi mais longe e garantiu que tem de resolver os seus problemas com Nuno cá fora: «O problema do meu coração tem de ser resolvido lá fora e à distância. Aqui dentro há muita opinião e muita suposição. (...) Estou arrependida no sentido em que me comprometi. Vim com a ideia de que isto não poderia acontecer. Não era uma posição que eu queria ter aqui dentro, mas que acabei por ter. Mas não mandamos no coração».

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!