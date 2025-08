«É uma pessoa altamente desequilibrada»: Bruno de Carvalho arrasa Catarina Miranda em pleno direto

No Especial do Big Brother Verão, é a vez de Bruno de Carvalho dar a sua opinião sobre o sucedido e o ex-presidente não poupa nas acusações a Catarina Miranda. Antes disso, Maria Botelho Moniz tinha questionado Catarina Miranda sobre as suas recentes atitudes perante Bruno de Carvalho. Miranda começou a bater com os tachos na sala enquanto Bruno de Carvalho dormia na sala. A concorrente de Almeirim justificou-se e houve duas outras concorrentes que acharam que Miranda fez isso de propósito.

