Eduardo Ferreira arrasa Catarina Miranda: «O que tu fizeste é de baixo nível»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda foi criticada enquanto líder por não atender a todos os pedidos dos colegas durante as compras semanais. Em resposta, defendeu a sua escolha de comprar apenas o essencial, argumentando que a decisão visava prevenir necessidades futuras. As críticas foram especialmente duras vindas de Eduardo Ferreira e Kina, que não pouparam nos comentários. Saiba mais.

As votações ainda estão abertas e o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

