Eduardo Ferreira provoca Catarina Miranda: «És obcecada»

No Big Brother Verão, Eduardo Ferreira e Catarina Miranda trocam farpas durante as limpezas. Eduardo acusa Miranda de ser obcecada pelo Afonso. Veja tudo.

As votações ainda estão abertas e o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

  • Big Brother
  • Há 3h e 18min
