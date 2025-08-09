Eduardo Ferreira revela o motivo pelo qual entrou no Big Brother. E está ligado a Marco Paulo

No Big Brother Verão, chegou a hora assistirmos a mais uma «Curva da Vida». Desta vez, Eduardo Ferreira abriu o coração aos portugueses. O herdeiro de Marco Paulo revelou tudo sobre como nasceu a sua relação com o falecido cantor, ao ponto de ficar com 10% da fortuna.

O futuro de Afonso Leitão, Kina e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

