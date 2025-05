«Ela devia de ser sancionada»: Luís Gonçalves tece duras críticas à postura de Carolina Braga

No Big Brother, os concorrentes estão a enfrentar uma dura prova semanal e já deu direito a discussão. A líder Lisa Schincariol chateou-se porque o grupo de Carolina Braga quis passar por cima da sua decisão na organização da prova. Luís Gonçalves e Carolina Braga acabaram por se desentender e trocaram acusações: «Ainda não foste foi sancionada, não calhou ainda. És a mulher que mais asneiras diz aqui. Tens a mania que és fina, mas partes o verniz todo».

«Vocês prejudicam o grupo todo por causa da vossa sanção. Vocês prejudicam a Lisa porque tem de ficar aí mais tempo na prova por vossa causa, por vocês terem de estar aí os dois», retorquiu Carolina.

No Especial, os concorrentes foram confrontados com as imagens e a líder Lisa não conteve as gargalhadas devido aos argumentos que Luís deu para discutir com Carolina. «Eles estão a prejudicar pelo barulho que fazem. A quantidade que tivemos de os ouvir discutir, isso já é prejudicar, já é passar a linha do respeito, é ultrapassar limites para toda a gente. Na prova, estamos todos a fazer uma hora por dupla, mas a Lisa sai prejudicada por eles porque eles estão os dois juntos», explicou a concorrente de Cascais. «Acho que a única pessoa que está a ser prejudicada sou eu que tenho de fazer mais vezes...», reagiu Lisa Schincariol.

Luís Gonçalves não se deixou ficar: «A Carolina é uma pessoa extremamente impulsiva, ela já me encostou a cara à minha. Eu tive de me controlar e eu tinha o direito de a afastar. Ela já me disse, noutra dinâmica, que eu tenho de ter os tomates no sítio. É mal-educada. Ela quer mostrar uma grande moral, mas no momento certo, parte o verniz»

Nuno Brito aproveitou a deixa para também criticar a concorrente: «A mim deixa-me chocado é que quando sou eu e o Luís, trancam numa caixa e somos os dois sempre. Quando é a Carolina, vira-se tudo contra o Luís e o Luís é que tem de se calar. Há dois pesos e duas medidas. às vezes é preciso ver as coisas de outra perspetiva. Não estou a defender o Luís, tenho muito mais afinidade com a Carolina, mas quando tenho alguma coisa a dizer... digo. E devia haver aqui uma terceira t-shirt».

«Exato, ela devia de ser sancionada», acrescentou Luís. «Eu não vou perder mais tempo com o Luís. Falar com o Luís é fazer um monólogo. Mas acho bonito o Nuno sugerir que eu entre na t-shirt para ficar com eles...», ironizou Carolina. «Também acho bonito há umas horas estarem-se aqui a matar e agora estarem muito juntinhos. Claramente para não serem expulsos», acrescentou.

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!