«Ela diz que se recusa enquanto...»: Solange quer sabotar prova do líder? Carina Frias expõe tudo

No quarto amarelo, Carina Frias e Lisa Schincariol falam da postura de Solange Tavares, que parece estar empenhada em sabotar a prova semanal... e tudo porque quer 'atingir' a líder Lisa.

«A Solange estava na cozinha a dizer que se recusa a fazer a prova semanal que não vai participar enquanto não lhe falares de forma respeitosa...», confidenciou Carina. «Ela disse que tu lhe faltaste ao respeito. E eu disse que ela devia separar as coisas contigo da prova semanal porque podemos ficar sem comida. E ela disse que não quer saber e que para a semana já não está cá...», acrescentou.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

