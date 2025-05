«Ela diz uma coisa à frente das pessoas e depois diz-me outra»: Nuno Brito desabafa sobre Lisa Schincariol

No jardim, Nuno Brito desabafa com Manuel Rodrigues sobre Lisa Schincariol e confessa-se confuso com a jovem. Os dois já tiveram uma relação próxima - e de alguma intimidade -, mas agora o ambiente está tremido. Manuel Rodrigues considera que a concorrente da Póvoa de Varzim quer esperar pelo final da experiência para ter uma conversa com o personal trainer cá fora.

«Ela não me vai queimar porque quer falar lá fora. Ela só me pôs numa posição de bosta…», disse Nuno. «Ela diz uma coisa à frente das pessoas e depois diz-me outra», acrescentou.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

