«Ela fala-me assim outra vez e vai levar...»: Viriato está 'pelos cabelos' com Ana Duarte

No Big Brother Verão, Viriato Quintela está lá fora a conversar com Bruna e Jéssica Vieira e queixa-se repetidamente do comportamento e atitudes de Ana Duarte para consigo. O concorrente chega mesmo a dizer que a colega é "insuportável."

