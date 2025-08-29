«Ela vai ficar desesperada»: Kina não tem duvidas do que pode acontecer se Afonso abandonar o jogo

No Diário do Big Brother Verão, conduzido por Nuno Eiró e com os comentadores Adriano Silva Martins, Daniela Santos, Kina e Patrícia, mãe de Jéssica Vieira, a relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão voltou a ser tema central. Sem hesitar, Kina deixou a sua previsão sobre o impacto de uma possível saída do concorrente: «Ela vai ficar desesperada».

