«Ela vai sofrer na pele aquilo que eu sofri ao ouvir aquilo da boca dela»: O tema do aborto que levou Miranda ao limite

No Big Brother Verão, durante a manhã, os concorrentes enfrentam um novo desafio que tem como anfitrião Viriato Quintela. Os concorrentes estão de touca e óculos, sentados na berma da piscina. Viriato diz que Kina é insegura e esta passa-se. Nervosa, Kina reitera que não é nada disso e diz sofrer de bullying por parte de Miranda e Afonso. A concorrente ainda vai mais longe e deixa "ameaça" clara no ar contra ambos os concorrentes.

Viriato apita para a concorrente e esta "explode". Ameaça abandonar a dinâmica e volta a falar no bullying. Afonso Leitão entra a sério na discussão e acusa Kina de lhe chamar nomes e de falar no "aborto" de outras pessoas: «Você precisa de rebaixar os outros para sobressair.» Kina volta a trazer o tema dos filhos e do facto de não ter abortado aos 18 anos e Catarina Miranda "explode" com a concorrente, pois acusa-a de "pegar" no seu próprio aborto. Gritos reinam na casa.

Após Kina abandonar de vez a dinâmica, Catarina Miranda mostra-se "inflamada" ao recordar situação que viveu com Kina e que remete para o tema do aborto.

A cadeira quente foi recheada de emoções fortes e de um autêntico barraco entre as concorrentes Kina e Catarina Miranda. que levou o próprio Big Brother a intervir.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

