«Ele chamou-me machista e depois pensou no peso da palavra»: Luís Gonçalves volta a atacar Manuel Cavaco

No Especial do Big Brother, os concorrentes foram confrontados com as imagens da discussão entre Luís Gonçalves e Manuel Cavaco, depois do almoço de nomeados. O clima aqueceu porque o jovem de Alfragide voltou a frisar que o ex-fuzileiro tinha «atitudes machistas».

Na sala, Manuel Cavaco e Luís Gonçalves reagiram às imagens. «Desde quarta-feira que temos esta conversa, eu expliquei ao Luís com calma que considerava a atitude machista e ele interpretou que eu lhe chamei machista...», começou por justificar Cavaco.

«Aqui no sofá ele chamou-me diretamente machista. Depois, começou a raciocinar e já diz que tenho uma atitude machista...», reforçou Luís. «Eu sei o que é uma pessoa machista e ele primeiro chamou-me isso e depois pensou no peso da palavra», adiantou.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

