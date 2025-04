«Ele despediu-se de mim»: Em lágrimas, Inês Vilhalva e Érica Reis partilham as despedidas dos seus companheiros de quatro patas

Emocionadas e com os olhos cheios de lágrimas, Inês Vilhalva e Érica Reis partilharam, na casa do Big Brother, um momento de grande sentimento ao relembraram as despedidas dos seus companheiros de quatro patas. As duas concorrentes abriram os seus corações e contaram como foi o momento doloroso de se separarem dos seus animais de estimação.

Inês, visivelmente tocada, revelou o momento em viu o olhar do seu animal de estimação no veterinário antes deste partir. Esta partilha surgiu no seguimento de Érica Reis ter também contado a história de como o seu cão partiu após uma urgência médica.

