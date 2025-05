«Ele não consegue ouvir uma opinião»: Luís Gonçalves na mira de Sara Silva e Nuno Brito

No jardim, e depois de uma manhã agitada, Nuno Brito reuniu com Sara Silva e com Micael Miquelino para analisar o jogo de Luís Gonçalves.

O modelo de Vila Nova de Gaia acredita que o ex-fuzileiro não aceita opiniões que vão de encontro à dele. Já Sara Silva assume-se muito magoada com o concorrente. «Hoje de manhã ele disse-me que não queria mais conversas comigo. Ele está mal, ele é que erra, e ele é que não quer mais conversas comigo?», adiantou.

«Faltas de respeito é o nome do meio dele», afirmou Nuno Brito.

Esta semana, três concorrentes continuam em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08