«Ele sente-se sozinho»: Lisa Schincariol fala sobre o jogo de Nuno Brito

Durante o lanche especial, Lisa Schincariol falou sobre Nuno Brito e sobre a posição que o colega está a assumir no jogo nesta fase em que tem vindo a ter alguns dos seus antigos aliados contra ele.

«Eu acho que ele está extremamente desgastado. Ele tem muita pressão em cima dele», disse Lisa. «E estar longe de ti ainda é pior», adiantou Renata. «Ontem, na cadeira quente, senti que ele estava numa posição... parece que a casa virou toda agora. Antes era proteção e agora é tau tau tau», acrescentou Lisa.

«Temos uma matilha que vira para o lado que lhe convém», anuiu a convidada do Big Brother. «Eu percebo que a Solange esteja magoada com o Nuno, mas é claro que ele gosta muito dela. Ok, as pessoas erram, discutem, falham, mas podes dar uma oportunidade e falar. Acho que ele se sente um bocado sozinho», defendeu Lisa.

Isto acontece após uma gala forte, na qual a concorrente expulsa foi Sara Silva, que recebeu 22% dos votos do público (para salvar). A saída da casa deixou os colegas chocados, já que Sara era considerada uma das participantes fortes da edição.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

