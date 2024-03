Em conversa com Érica Silva, André Lopes mete 'os pés pelas mãos': «Olha o que eu fui dizer!»

Hoje às 14:13

No Big Brother- Desafio Final, André Lopes está a falar com Noélia Pereira e Bárbara Barbosa, no quarto. O concorrente conta um episódio que teve com Érica Silva dentro da casa.

A concorrente estava a fazer as sobrancelhas ao personal trainer e este faz aviso «olha eu não quero as sobrancelhas arqueadas, que eu não sou o Bernardo Girão, porque ele tinha as sobrancelhas arqueadas! Eu não sabia, mas acho que ela teve um stress com ele no 'Love on Top'. Olha o que eu fui dizer!».

E, continua a contar. veja o vídeo e fique a par da história toda!