Em declarações exclusivas, amigo de Nuno fala sobre Lisa: «Uma mulher na vida de um homem será sempre a calma…»

Na gala do Big Brother, Samuel, amigo de Nuno Brito, falou em exclusivo com o digital da TVI sobre a sua prestação e sobre a relação com Lisa Shincariol. O amigo considera que Lisa tem influenciado Nuno pela positiva, uma vez que o tem acalmado bastante no jogo. Para além disso, Samuel garante que vê uma «química» entre os dois e fala sobre o que o futuro lhes pode reservar.