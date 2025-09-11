Em dinâmica, Viriato critica Catarina Miranda e a concorrente não se deixa ficar

No Big Brother Verão, Viriato diz a Catarina Miranda em dinâmica que «o foco no teu objetivo não te faz ver as pessoas que tens à tua volta», deixando clara a sua opinião sobre as relações pessoais da concorrente. Miranda contrapõe e acrescenta: «Já podia ter casa em Lisboa e todos os dias volto para Almeirim».

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!