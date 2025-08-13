Em discussão acesa, Jéssica afirma que Catarina Miranda está obcecada por Afonso: «Chega a ser doentio»

No Big Brother Verão, durante a prova da semana, Afonso Leitão e Catarina Miranda provocam Viriato Quintela. A dupla afirma que houve 'agressão' após um ato do concorrente na areia. Bruna, a líder da casa, passa-se completamente com as discussões dos concorrentes e abandona a prova revoltada. A Ana ficou aos berros com a Miranda por não se importar pela forma como ficou a amiga Bruna. Jéssica, por sua vez, afirmou que a concorrente de Almeirim é completamente obcecada por Afonso e que chega a ser 'doentio'.
