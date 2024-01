Hoje às 17:21

No «Goucha», Francisco Macau, ator, desportista e ex-concorrente do Big Brother, fala-nos do facto de ter sido pai em junho passado. O nosso convidado recorda o momento em que soube que Sara, a sua companheira, estava grávida. O ex-concorrente diz-nos como lida com o seu papel de pai e explica-nos porque é que acha que as «mulheres são incríveis».