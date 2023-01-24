Em lágrimas, Catarina Miranda confessa a Afonso Leitão: «Vou ter saudades tuas»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda vive um momento emocionante e nostálgico ao relembrar, com Afonso Leitão, que a final se aproxima. A concorrente admite que vai sentir saudades, e Afonso acaba por se emocionar. Veja o momento.

