Há 1h e 5min

No Big Brother- Desafio FInal, Débora Neves chega ao seu limite e não evita as lágrimas. A concorrente desabafa com Ana Barbosa e explica o motivo da ansiedade e dos nervos que sente, após discussão com a casa.

Débora confessa: "Estou bué irritada. Não tens noção. Vocês pensam que eu estou a brincar, eu já ontem não dormi bem, não estava a conseguir descansar, tinha o coração a mil... Isto é altamente desnecessário».