Em lágrimas e a querer desistir, Lisa Schincariol procura conforto nos braços de... Luís Gonçalves

No Big Brother, Depois do momento de tensão entre a Lisa e Nuno, Luís aconselha a concorrente a ter mais calma. A advogada estagiária sugere que o ex-militar diga isso ao Nuno e Carina acusa-o de estar a defender o seu novo amigo. Luís esclarece que já advertiu Nuno e, exaltado, afirma que não se vai meter no meio de nada. Lisa atira que o ex-militar não fala assim com Nuno e, o personal trainer ao ouvir o comentário, exalta-se a acusa a concorrente de o querer queimar. Lisa contesta que Nuno se queima sozinho e o personal trainer grita para a concorrente “ir trabalhar”. Incrédula, Lisa acusa Nuno de a estar a humilhar e ameaça sair da casa do Big Brother. Luís dá um abraço a Lisa ao tentar reconfortá-la.

Veja o vídeo do momento.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

Acompanhe tudo o que se passa no Big Brother no Ao Minuto.