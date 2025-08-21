Chega ao fim a visita surpresa de Maria Botelho Moniz à casa do Big Brother. A apresentadora do reality show da TVI despede-se da casa e dos concorrentes, visivelmente emocionada. Enquanto isso, os concorrentes são desafiados a ignorar o óbvio.
02:09
Em lágrimas, Maria Botelho Moniz despede-se da casa e dos concorrentes
Ontem às 19:36
08:09
Quem é a melhor cozinheira da casa: Kina ou Catarina Miranda? Concorrentes inauguram nova rubrica
Há 2h e 47min
04:08
Ex-namorados em guerra! Afonso acusa Jéssica de o ter arranhado: «Agressão?!»
Há 2h e 57min
01:51
Atrito entre amigas? Ana Duarte chama Jéssica à razão: «Também és egoísta»
Há 2h e 58min
05:51
Concorrentes conseguiram passar na missão de ignorar o óbvio? Saiba como correu a tarefa semanal
Há 3h e 6min
04:05
Este é o vídeo mais engraçado que vai ver hoje: Concorrentes do Big Brother Verão soltam gargalhadas pelo país
Há 3h e 14min
01:22
Maria Botelho Moniz não deixa nada por dizer: «Se querem que eu seja sincera...»
Há 3h e 19min
01:53
Não podia, mas fez. Catarina Miranda já 'roubou' gomas do bolo de Maria Botelho Moniz
Há 3h e 21min
03:41
Viriato no centro do furacão. As críticas e fortes acusações
Ontem às 19:55
05:42
Miranda já tem substituto para a sua história de amor. «Se fosse solteiro, deixava logo o Afonso»
Ontem às 19:45
03:46
Afinal, Miranda não está atenta a Afonso. Concorrente chumba no teste mais esperado
Ontem às 19:33
00:46
Nuno Eiró não deixa escapar pormenor na visita de Maria Botelho Moniz à casa e deixa-lhe mensagem tocante
Ontem às 19:29
02:47
Maria Botelho Moniz satisfaz curiosidade dos concorrentes: «Só se fala de vocês»
Ontem às 19:25
05:07
Até os olhos brilham. Maria Botelho Moniz em êxtase por estar dentro da casa do Big Brother
Ontem às 19:22
01:26
Loucura na casa. Concorrentes correm para abraçar Maria Botelho Moniz
Ontem às 19:16
04:38
Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada
Ontem às 19:15
03:03
Maria Botelho Moniz invade a casa com surpresa feita pelas próprias mãos: «demorou dois dias a fazer»
Ontem às 18:51
04:26
Viriato explode de revolta: «Estou nomeado pelas mulheres que eu ajudo»
Ontem às 18:47
04:29
Ana muito irritada ao ver Afonso e Miranda sabotarem a prova semanal
Ontem às 18:42
03:49
Casa em choque. Afonso parte a caixa da imunidade a mando de Catarina Miranda
Ontem às 18:33
04:50
Catarina Miranda esconde tabaco de Viriato e ainda goza com a sua fúria
Ontem às 18:29
02:58
Jéssica Vieira diz das boas a Catarina Miranda: «Os meus amigos não se medem por dinheiro e aviões»
Ontem às 18:17
02:41
Ana Duarte é implacável com Catarina Miranda
Ontem às 18:16
01:18
Como nunca a viu. Bruna chora copiosamente
Ontem às 18:09
03:02
Catarina Miranda declara-se: «Nunca na minha vida gostei tanto de uma pessoa como gosto do Afonso»
Ontem às 17:57
04:56
Viriato acusa Afonso de usar Catarina Miranda por estratégia e recebe resposta: «Eu uso a Miranda e ela usa-me a mim»
Ontem às 17:53
03:41
Kina vence a prova do peixinho dourado e a reação é hilariante
Ontem às 17:22
03:18
Catarina Miranda atira-se a Afonso mas volta a levar nega: «Não te estiques com essas palmadas»
Ontem às 17:00
02:50
Jéssica revela passado sombrio: «Não queria namorar comigo porque era gorda (...) Deixei de comer»
Ontem às 16:24
01:20
Viriato elogia Jéssica Vieira: «Bonita. Gosto muito da forma como te vestes»
Ontem às 16:16
03:52
Inédito. Viriato recorda gesto tocante que Maria João abreu teve cinco dias antes de morrer
Ontem às 16:12
01:53
Jéssica Vieira sobre concorrente que considera ser um 'homem incrível': «Super charmoso... É lindo»
Ontem às 16:04
01:25
As ordens são para cumprir. Big Brother manda os concorrentes ficarem congelados e as reações são hilariantes
Ontem às 15:21
04:21
A comida volta a ser tema. Bolachas "queimadas" dão que falar nas redes sociais
Ontem às 15:12
01:42
«Enquanto não te tocar na jiboia...»: Miranda apalpa Afonso por todo o lado
Ontem às 15:02
04:34
Isto só visto: Kina e Miranda perdidas de riso depois de 'esturricarem' as cookies do Big
Ontem às 14:57
17:16
Cookies BB! Kina e Miranda ensinam a fazer o lanche mais delicioso de sempre: siga a receita
Ontem às 14:49
04:34
Um verdadeiro filme romântico: Miranda conta a Afonso os planos que tem para o futuro «a dois»
Ontem às 14:38
01:06
«Ela aparecia-me à porta de casa...»: Afonso revela que foi 'perseguido' por ex-namorada
Ontem às 14:28
02:24
Ciumenta e controladora: Afonso expõe ex-namorada em conversa com Miranda: «E continuaste com ela?»
Ontem às 14:17
02:18
Jéssica reage às cenas de ciúmes de Miranda: «Eu não fiz nada, e sei bem o que quero para mim»
Ontem às 14:10
01:59
Mais um truque milagroso: este é o insenso caseiro da Kina para atrair boas energias e «dinheirinho»
Ontem às 14:06
01:39
Jéssica lamenta ter dado a mão a Miranda: «Sou tão otária, tenho mesmo de aprender»
Ontem às 13:03
05:00
Num pranto e desesperada. Bruna chora compulsivamente e acusa pressão: «Não aguento»
Ontem às 12:30
01:00
Surpresa: Catarina Miranda recebe avião de apoio de um ex-concorrente
Ontem às 12:22
02:00
Mais um avião! Mensagem para Miranda deixa a concorrente histérica: e o Big intervém
Ontem às 12:18
01:06
Kina revela partida 'maldosa' que fez a Viriato: «E ele comeu!»
Ontem às 12:05
09:37
Joana Pinto entrou no «Secret Story» à procura de dinheiro e fama... Mas encontrou muito mais
Ontem às 11:55
03:21
A participação no «Secret Story» deixou três 'amarguras' em Diogo Luís... E uma delas envolve Cristina Ferreira
Ontem às 11:51
04:34
Diogo Luís participou no «Secret Story» para conhecer o pai. Saiba como se mantém a relação dos dois
Ontem às 11:49
00:37
«Não quero olhar para ele, depois diz que não joga comigo»: Jéssica implacável com o 'ex'
Ontem às 11:45
01:42
Jéssica magoada com Afonso: «Eu mandei boca para ela e ele roeu-se. Serviu-lhe a carapuça»
Ontem às 11:44
01:25
Jéssica é tema entre Afonso e Miranda: «A mãe dela deve adorar-te»
Ontem às 11:37
01:08
Tensão máxima: Jéssica e Miranda vão defrontar-se num derradeiro frente-a-frente de rivais
Ontem às 11:34
02:43
Isabela Cardinali apaixonou-se no «Secret Story» e chegou a estar casada, mas apenas por uma semana
Ontem às 11:33
02:28
Isabela Cardinali acredita ter mudado estigma contra o circo com a sua participação no «Secret Story»
Ontem às 11:32
01:27
Viriato ataca Miranda: «Não é a inveja que te torna igual a ela (Jéssica)»
Ontem às 11:28
02:58
«Acredita que não vais gostar que eu fale»: Jéssica ataca Afonso após provocações
Ontem às 11:23
02:58
Miranda passa-se com Jéssica: «Entre mim e o Afonso, não te metes»
Ontem às 11:23
02:26
Danças provocatórias e gritaria: novo bate-boca entre Afonso e Viriato deixa a casa num alvoroço
Ontem às 11:22
02:19
Isabela Cardinali em choque com o seu vídeo de apresentação para o «Secret Story 7»
Ontem às 11:21