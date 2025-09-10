Em lágrimas, Miranda é frontal com Afonso: «Não tenho respostas tuas. Tenho medo que...»

No Extra do Big Brother Verão, vemos imagens em direto de Catarina Miranda muito triste e cabisbaixa por causa de Afonso Leitão. Nota-se que a concorrente está com uma cara chorosa e mostra-se relutante em relação aos sentimentos de Afonso por si. Afirma que tem medo de se vir a magoar. Afonso acha que o motivo de tudo isto tem a ver com Jéssica e com a carta que este lhe escreveu, o que terá provocado ciúmes à concorrente de Almeirim. Veja tudo o que foi dito.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!