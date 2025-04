Em lágrimas, Sara Silva desabafa: «Passei uma má situação na escola, de bullying…»

No Big Brother, os concorrentes enfrentam uma dinâmica proposta por Manuel Cavaco e aprovada pelo soberano em que devem partilhar as suas inseguranças e comentar as dos outros, revelando se se identificam ou não com as mesmas e porquê.

Sara Silva não contém as lágrimas ao desabafar sobre uma altura mais difícil da sua vida.

Isto acontece numa altura em que Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.