Em momento de partilhas, Márcia quebra ao revelar o que aprendeu com Hugo durante o programa

No Big Brother, há 102 dias na Casa, os concorrentes partilham o que aprenderam uns com os outros ao longo de toda a estadia. A Joana assume ter aprendido com o Francisco Monteiro a colocar o seu orgulho de parte destacando também a sua transparência nas emoções. Quanto à Márcia, a finalista destaca o seu empoderamento e relembra que a colega muitas vezes não foi ouvida nem compreendida deixando a jovem muito emocionada. Na vez da Márcia, a concorrente quebra quando revela o que aprendeu com o Hugo: a liberdade. Entre diversos elogios, confessa ambicionar alcançar na vida a mesma liberdade que o Hugo.