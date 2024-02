Há 3h e 46min

No «Goucha», recebemos Miguel Vicente, que desistiu do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado fala-nos do desfecho da relação que manteve com Bárbara Parada, após o Big Brother 2022. O ex-concorrente comenta o facto de Bárbara ter dito várias vezes, que tem cosias para fala. Até agora, a concorrente não revelou nada.