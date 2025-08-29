Emoção. «Não façam aos outros...» Mãe de Jéssica abre o coração e fala dos filhos

No Última Hora do Big Brother Verão, conduzido por Nuno Eiró e com os comentadores Adriano Silva Martins, Daniela Santos, Kina e Patrícia, mãe de Jéssica Vieira, houve também espaço para a emoção. Em direto, Patrícia abriu o coração e falou da relação próxima que mantém com a filha, descrevendo Jéssica como a sua melhor amiga. A mãe recordou ainda o conselho que sempre transmitiu aos filhos: «Não façam aos outros o que não gostam que vos façam a vocês».

