Emocionada, Cristina Ferreira dedica sentidas palavras a Bernardo Sousa: «Aquilo que foi sendo dito, envergonha-me...»

Ontem às 23:17

Bernardo Sousa desistiu do dança com as Estrelas. Muito emocionado, o concorrente fez a última dança e despediu-se do programa. Cristina Ferreira não escondeu a emoção e dedicou algumas palavras ao piloto. «Aquilo que foi sendo dito ao Bernardo, a mim envergonha-me. Porque aquilo que todos nós devemos ter para com o outro é, acima de tudo, empatia...», disse a apresentadora.