No Big Brother Verão, Jéssica Vieira foi surpreendida com um presente enviado por Marcelo Palma, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, e não conteve as lágrimas. A concorrente aproveitou para se declarar ao amigo e à namorada, Rita Almeida. Veja tudo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão. VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

