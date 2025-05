Emocionado, Diogo Bordin declara-se a Carolina Braga na Curva da Vida: «É só o começo...»

No Big Brother, Diogo Bordin apresentou a sua emocionante Curva da Vida e não conteve as lágrimas quando recordou que sofreu de assédio no seu trabalho enquanto modelo.

No final de 2017, Diogo Bordin começa a sentir-se triste com o trabalho enquanto modelo e foi então que rumou a Barcelona para trabalhar com um amigo. Anos mais tarde, decide voltar a São Paulo para estar com as sobrinhas. É então que recebe um convite para trabalhar numa agência de viagens. Conhece a sua segunda namorada, o namoro durou quatro meses, mas foi muito intensa e criou-lhe muitas inseguranças: «Eu tinha muitas crises, só me apetecia chorar»

Em 2025, decide deixar o Brasil e foi então que entrou no Big Brother. O jovem confidenciou que Carolina Braga «foi uma surpresa inesperada». «Com a Carol, tenho a certeza que aqui foi só o começo e vai continuar lá fora», garantiu.

