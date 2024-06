Emocionado, pai de André Silva recorda o dia em que estavam numa casa que começou a cair: «Foi por um triz»

No «Dois às 10», recebemos Firmino e Vera Silva, pais de André Silva, concorrente do «Big Brother 2024». Revemos imagens da curva da vida do concorrente e os nossos convidados revelam qual foi a única coisa que não sabiam, e passaram a saber ao ver na televisão. O pai, em lágrimas, reage às imagens e recorda o dia em que, ao lado do filho, uma casa começou a cair em ruínas com os dois lá dentro.