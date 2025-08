Emocionante: Filho de Kina deixa mensagem forte para Daniela Santos

No Última Hora do Big Brother Verão, o filho de Kina deixa uma mensagem emocionada para Daniela Santos, reconhecendo o forte apoio que a concorrente deu à mãe. Kina, por sua vez, não escondeu a emoção ao ver uma das suas maiores aliadas despedir-se, com a tristeza à flor da pele.

Recorde-se que, durante a gala de ontem, Daniela ameaçou desistir em direto, visivelmente emocionada e abalada. Apesar de ter recuado na altura, após uma conversa no confessionário com Maria Botelho Moniz, a bailarina voltou atrás na sua palavra e acabou mesmo por sair da casa nas últimas horas.