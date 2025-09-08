Emoções ao rubro! Catarina Miranda chora com a aproximação da final e receia afastamento de Afonso Leitão

No Big Brother Verão, Catarina Miranda não conteve a emoção e acabou lavada em lágrimas ao refletir sobre a reta final do programa. A concorrente desabafou que o fim da experiência a deixa angustiada, sobretudo por não saber se a ligação que tem com Afonso Leitão irá ou não resultar fora da casa. Entre soluços, Miranda confessou ainda que esta edição tem sido a experiência mais intensa e emocionante da sua vida, superando tudo o que já viveu anteriormente.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!