Emoções em altas na reta final do Big Brother Verão: Bruna lavada em lágrimas no jardim

No Big Brother Verão, toca a música de Yara Rossi, a filha de Bruna, e a concorrente fica lavada em lágrimas por causa das saudades. Veja o momento emotivo.
A grande final do Big Brother Verão aproxima-se e Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte. Este domingo, ficamos a saber quem são os restantes finalistas.
Vote para salvar o seu preferido:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!