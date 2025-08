Enquanto Afonso chora por Daniela, Catarina Miranda declara o seu amor

No Big Brother Verão, Afonso Leitão mostra-se muito abalado com a desistência de Daniela Santos. Mas enquanto esse se mostra culpado, Catarina Miranda decide declarar o seu amor ao paraquedista. Catarina Miranda 'liga' a Afonso e diz sentir muitas saudades dela. «Quero que me chames sininho». Veja o vídeo