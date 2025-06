Enquanto o clima ferve de nervos entre Luís e Manuel Cavaco, há uma concorrente que decide... deitar-se no chão

No Big Brother, vive-se um almoço dos nomeados bem atribulado. Luís Gonçalves e Manuel Cavaco têm uma discussão bem intensa. No meio do atrito, Solange Tavares têm uma atitude inédita. A concorrente resolve deitar-se... em pleno chão.

Recorde-se que durante o “Especial” do Big Brother desta sexta-feira, dia 30 de maio, viveu-se um momento de tensão que está a marcar o programa. Luís Gonçalves exaltou-se com Diogo Bordin, após este ter feito gestos enquanto ele falava. O confronto em direto apanhou todos de surpresa.