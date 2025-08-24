No Especial do Big Brother Verão, Ana Duarte utilizou o 'poder da troca' que lhe foi atribuído por Bruna na gala da noite anterior e decidiu aplicá-lo à cantora, trocando de lugar com Viriato. Como resultado, os nomeados desta semana são: Viriato Quintela, Catarina Miranda e a própria Ana Duarte. Após o Especial, enquanto uns choram, Catarina Miranda não tem pieadade: «É tão bem feita».

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17