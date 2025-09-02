Enredo sem fim: «Miranda está apaixonada»

No Big Brother Verão, depois do pequeno-almoço do líder, Miranda confidenciou a Afonso que a conversa à mesa acabou por recair sobre os dois. Mais tarde, já no exterior, o tema voltou a ser discutido e Viriato não teve dúvidas em afirmar que Miranda está apaixonada. O concorrente ainda pediu a Jéssica que não alimentasse mais o enredo, tentando travar as especulações em torno da dupla.

Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

