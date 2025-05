«Então ele é calculista...»: Renata Reis não se poupa nas críticas a Nuno Brito

No Big Brother, Solange Tavares, líder desta semana, reúne os seus aliados (Manuel Rodrigues, Carolina Braga e Renata Reis) no restaurante da casa, para o almoço do líder.

Renata Reis comenta as estratégias que Nuno Brito tem utilizado para suscitar curiosidade nas semanas em que está nomeado.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

