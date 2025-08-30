Entre lágrimas e risos: Após a Curva da Vida, Jéssica Vieira reencontra a mãe, que faz um pedido à filha

No Big Brother Verão, a gala voltou a ser palco de emoções fortes com uma dinâmica, desta vez dedicada a Jéssica. A concorrente entrou no cubo e foi desafiada a colocar uma venda nos olhos. Poucos segundos depois, a sua mãe, Patrícia, entrou e, mesmo sem ver, Jéssica reconheceu-a de imediato. Ao retirar a máscara, mãe e filha abraçaram-se num momento repleto de lágrimas e risos, carregado de cumplicidade. Entre a emoção, Patrícia deixou um pedido sentido à filha: «Confia».

