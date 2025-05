Entre o coração e a razão: Lisa Schincariol está cheia de dúvidas em relação a Nuno Brito

Lisa Schincariol desabafa com Sara Silva sobre o pedido de desculpa que Nuno Brito fez em direto da gala à família, depois de a concorrente ter recebido um avião polémico dos amigos e familiares a pedir para a jovem se afastar do personal trainer e jogar sozinha.

A concorrente assume ter receio de «não estar a ver alguma coisa» que cá fora a família viu. «Agora não sei se vou pela via emocional ou pela via racional», desabafou.



