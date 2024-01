Há 3h e 47min

No «Goucha», Francisco Macau, ator, desportista e ex-concorrente do Big Brother, fala-nos do facto de ter decidido mostrar a filha recém-nascida nas redes sociais. Recorde-se que o nosso convidado foi pai pela primeira vez em junho passado. O nosso apresentador, entre gargalhadas, explica-nos porque é que acha «ridículo» alguém se sentir vedeta em Portugal.