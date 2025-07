Entre sorrisos e silêncios, Kina e Viriato enfrentam a pergunta mais desconfortável

No Big Brother Verão, Kina e Viriato Quintela foram desafiados a testar a sua sintonia. Durante o Teste de Sintonia lançado pelo Big Brother, surgiu a pergunta que deixou o ambiente em suspenso: «Fora da casa vêem-se a falar um com o outro?». As respostas não deixaram dúvidas. Veja tudo!

Recorde-se que, ontem, a casa do Big Brother foi uma espécie de "campo de batalha".

Esta semana, há cinco nomeados no Big Brother Verão. Vote para salvar:

Afonso Leitão: 761 20 20 01

Catarina Miranda: 761 20 20 05

Kina: 761 20 20 08

Daniela Santos: 761 20 20 16

João Oliveira: 761 20 20 19

