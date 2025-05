«Entre uma mulher como tu e uma mulher como ela... prefiro uma mulher como tu»: As imagens do tema mais quente da casa

No Big Brother, durante o Extra conduzido por Marta Cardoso, assistimos a imagens fortíssimas do dia de ontem entre Luís Gonçalves e Solange Tavares. Tudo começou durante o almoço em que ambos começaram a provocar-se mutuamente, e onde a palavra "ciúmes" é atirada para cima da mesa. O que está em causa é uma comparação que Luís fez entre Renata Reis e Solange. Devido ao feitio de Solange, Luís revela ver-se mais ao lado de uma pessoa como a Renata do que Solange. Além disso, Luís diz que em termos do físico, talvez se sentisse mais atraído por uma mulher como Renata. Depois, Luís fala com Carolina sobre os seus sentimentos, e acrescenta "o meu coração pode-me trair". Imagens e afirmações imperdíveis!

Esta quarta-feira à noite, no Especial, Solange Tavares e Luís Gonçalves protagonizaram uma discussão, que fez a concorrente abandonar o confessionário. Durante a tarde, Luís e Nuno Brito entraram num conflito intenso, que terminou em várias acusações polémicas.

Além da entrada do veterano de reality shows e da ex-concorrente do Secret Story, a casa tem sido palco de emoções fortes, amores, discussões, desamores, guerras e muita tensão! A líder desta semana é Solange Tavares e a prova semanal consiste em percorrer o máximo de quilómetros possível. Esta semana, um acontecimento que marcou bastante a casa foi a discussão de Diogo Bordin e Carolina Braga, que acabou com o concorrente a bater a porta. Entretanto, o casal já fez as pazes, mas será que esta é uma paz duradoura?

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do País!

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

