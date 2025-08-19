«Entrei aqui ainda a gostar dele... e gosto»: Em lágrimas, Jéssica assume por fim sentimento por Afonso

No Big Brother, Durante o jantar, Viriato tenta perceber porque é que Jéssica ainda chora pelo Afonso. Emocionada, a concorrente confessa estar farta de chorar e revela que ainda gosta dele. O ator acaba por a aconselhar a afastar-se de vez do Afonso. Bruna e a Ana também comentam que a Jéssica “ainda não fez o luto”. Viriato continua a dar conselhos amorosos à concorrente até que a líder acaba por brincar com o rapaz, dizendo com ironia que ele "é o melhor exemplo, está sozinho".
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!