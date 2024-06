Épico: Cláudio Ramos apanhou o maior susto da sua vida por causa de Francisco Monteiro

Na passada gala do Big Brother, no domingo dia 23 de junho de 2024, houve um momento que deu que falar e não aconteceu em direto! No intervalo, Francisco Monteiro pregou um susto hilariante a Cláudio Ramos, deixando todo o estúdio a rir à gargalhada com o momento.

Já é conhecido o segundo finalista que vai marcar presença na grande final do próximo dia 30 de junho e que poderá ser o grande vencedor desta edição do Big Brother 2024. Após a expulsão de João Oliveira e depois de Inês Morais se ter tornado a primeira finalista ao ganhar o passaporte na semana passada, Daniela Ventura é a segunda finalista que se junta a Inês para disputar o prémio final. Todos os restantes concorrentes estão nomeados e vão a votação para salvar durante a próxima semana:

ANDRÉ SILVA: 761 20 20 01

DAVID MAURÍCIO 761 20 20 08

FÁBIO CAÇADOR: 761 20 20 09

Quem serão os próximos finalistas?